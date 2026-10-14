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Recyclage et consigne

Compétences et transparence de Consignaction remis en doute

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Entendu dans

La commission

le 14 octobre 2026 14:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Compétences et transparence de Consignaction remis en doute
Dès le 1er mars prochain, une hausse significative des écofrais sur les contenants de verre aura un fort impact sur l'industrie du recyclage. / Belish / Adobe Stock

Dès le 1er mars prochain, une hausse significative des écofrais sur les contenants de verre aura un fort impact sur l'industrie du recyclage. 

Alors que l'organisme Consignaction estime nécessaire de construire une nouvelle usine à Sorel-Tracy pour trier et traiter ce nouveau volume de verre, des acteurs de l'industrie dénoncent ce projet jugé inutile et coûteux, affirmant que des infrastructures québécoises existantes ont déjà la capacité de réaliser ce travail. 

Écoutez Stéphane Fortin, vice-présidente et directrice générale du Groupe Bellemare et Jérémy Ghio, directeur principal des affaires corporatives du Québec pour Les Brasseries Labatt du Canada, critiquer cette décision, mercredi à La commission.

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