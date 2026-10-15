L’explosion du coût des carburants met à rude épreuve le modèle d'affaires des compagnies aériennes à bas prix. Alors que le billet d’avion coûte aujourd’hui nettement moins cher qu’il y a quelques décennies, la hausse du prix du kérosène, qui a presque triplé par rapport à la cible idéale de ces transporteurs, menace directement leur rentabilité.

Pour survivre, ces entreprises ont besoin d'avions remplis, de clients qui achètent des options payantes et d'un carburant abordable, une équation désormais très difficile à maintenir.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.