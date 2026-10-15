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Aviation

Le modèle des transporteurs aériens à bas prix est-il en péril?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2026 07:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Le modèle des transporteurs aériens à bas prix est-il en péril?
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

L’explosion du coût des carburants met à rude épreuve le modèle d'affaires des compagnies aériennes à bas prix. Alors que le billet d’avion coûte aujourd’hui nettement moins cher qu’il y a quelques décennies, la hausse du prix du kérosène, qui a presque triplé par rapport à la cible idéale de ces transporteurs, menace directement leur rentabilité.

Pour survivre, ces entreprises ont besoin d'avions remplis, de clients qui achètent des options payantes et d'un carburant abordable, une équation désormais très difficile à maintenir. 

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé. 

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