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À vos intérêts

Augmentation de l'inflation à 3,7 %: un coup dur pour Donald Trump

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 octobre 2026 17:40

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Augmentation de l'inflation à 3,7 %: un coup dur pour Donald Trump
À vos intérêts / Cogeco Média

L'inflation a connu une nette accélération aux États-Unis pour atteindre 3,7 %, un chiffre supérieur aux attentes des analystes qui prévoyaient 3,6 %. 

Propulsée notamment par une hausse marquée de 9,1 % du prix de l'essence en un mois, cette augmentation de l'indice des prix à la consommation accentue la pression sur le pouvoir d'achat des citoyens américains. 

Écoutez la chronique économique de Michèle Boisvert, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

«Ça fait plusieurs mois d'affilée où la hausse des prix est plus élevée que les hausses de salaire. Il y a un manque à gagner et ça fait mal. Ça veut dire que ça peut bien sûr se refléter dans le bulletin de vote lors des élections de mi-mandat.»

Michèle Boisvert

Autres sujets abordés:

  • L'état des marchés boursiers;
  • Les guerres qui affectent le prix de l'essence;
  • Mises à pied chez Netflix.

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