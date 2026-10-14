À vos intérêts

L'inflation a connu une nette accélération aux États-Unis pour atteindre 3,7 %, un chiffre supérieur aux attentes des analystes qui prévoyaient 3,6 %.

Propulsée notamment par une hausse marquée de 9,1 % du prix de l'essence en un mois, cette augmentation de l'indice des prix à la consommation accentue la pression sur le pouvoir d'achat des citoyens américains.

Écoutez la chronique économique de Michèle Boisvert, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.