À vos intérêts

L'inflation a connu une nette accélération aux États-Unis pour atteindre 3,7 %, un chiffre supérieur aux attentes des analystes qui prévoyaient 3,6 %.
Propulsée notamment par une hausse marquée de 9,1 % du prix de l'essence en un mois, cette augmentation de l'indice des prix à la consommation accentue la pression sur le pouvoir d'achat des citoyens américains.
Écoutez la chronique économique de Michèle Boisvert, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.
«Ça fait plusieurs mois d'affilée où la hausse des prix est plus élevée que les hausses de salaire. Il y a un manque à gagner et ça fait mal. Ça veut dire que ça peut bien sûr se refléter dans le bulletin de vote lors des élections de mi-mandat.»
Autres sujets abordés:
- L'état des marchés boursiers;
- Les guerres qui affectent le prix de l'essence;
- Mises à pied chez Netflix.