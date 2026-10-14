L'édito de Nathalie

Après une défaite monumentale lors des dernières élections, la CAQ lèche ses plaies en préparant la suite des choses.
Simon Jolin-Barette ainsi que Ian Lafrenière ont mentionné réfléchir à devenir chef de la Coalition avenir Québec, ce qui pousse les animateurs de La commission à se poser la question: auront-ils suffisamment de temps de reconstruction d'ici les prochaines élections afin d'aspirer à reprendre des sièges à l'Assemblée nationale?
Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau peindre un portrait de la reconstruction de la CAQ, mercredi.
«Clairement, la CAQ ne va pas disparaitre du paysage politique québécois, mais va-t-elle réussir à s'imposer sur l'échiquier politique québécois en faisant élire des députés à la prochaine élection?»