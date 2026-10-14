L'édito de Nathalie

Après une défaite monumentale lors des dernières élections, la CAQ lèche ses plaies en préparant la suite des choses.

Simon Jolin-Barette ainsi que Ian Lafrenière ont mentionné réfléchir à devenir chef de la Coalition avenir Québec, ce qui pousse les animateurs de La commission à se poser la question: auront-ils suffisamment de temps de reconstruction d'ici les prochaines élections afin d'aspirer à reprendre des sièges à l'Assemblée nationale?

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau peindre un portrait de la reconstruction de la CAQ, mercredi.