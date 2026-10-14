 Aller au contenu
L'édito de Nathalie

Simon Jolin-Barrette sera-t-il le prochain chef de la CAQ?

par 98.5

0:00
2:56

Entendu dans

La commission

le 14 octobre 2026 14:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Simon Jolin-Barrette sera-t-il le prochain chef de la CAQ?
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Après une défaite monumentale lors des dernières élections, la CAQ lèche ses plaies en préparant la suite des choses. 

Simon Jolin-Barette ainsi que Ian Lafrenière ont mentionné réfléchir à devenir chef de la Coalition avenir Québec, ce qui pousse les animateurs de La commission à se poser la question: auront-ils suffisamment de temps de reconstruction d'ici les prochaines élections afin d'aspirer à reprendre des sièges à l'Assemblée nationale?  

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau peindre un portrait de la reconstruction de la CAQ, mercredi.

«Clairement, la CAQ ne va pas disparaitre du paysage politique québécois, mais va-t-elle réussir à s'imposer sur l'échiquier politique québécois en faisant élire des députés à la prochaine élection?»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

«Le geste de Mathieu Lacombe fait du tort à la CAQ et à toute son équipe»
La commission
«Le geste de Mathieu Lacombe fait du tort à la CAQ et à toute son équipe»
0:00
7:43
Après la défaite, la CAQ s'organise pour préparer sa relance
La commission
Après la défaite, la CAQ s'organise pour préparer sa relance
0:00
10:28
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Lutte à l'itinérance: «Les sommes investies mènent à du concret sur le terrain»
Rattrapage
L'importance de la prévention et du financement
Lutte à l'itinérance: «Les sommes investies mènent à du concret sur le terrain»
Qu'arrivera-t-il aux Franco-Albertains en cas de séparation?
Rattrapage
Référendum en Alberta
Qu'arrivera-t-il aux Franco-Albertains en cas de séparation?
Compétences et transparence de Consignaction remis en doute
Rattrapage
Recyclage et consigne
Compétences et transparence de Consignaction remis en doute
«C'est un très bon moment pour réfléchir à balancer son portefeuille»
Rattrapage
Marchés boursiers sous pression
«C'est un très bon moment pour réfléchir à balancer son portefeuille»
Politique américaine: scandales, diplomatie et enjeux des élections de mi-mandat
Rattrapage
La commission
Politique américaine: scandales, diplomatie et enjeux des élections de mi-mandat
Fin de mandat de la CAQ: la course à la chefferie est-elle déjà lancée?
Rattrapage
Politique québécoise
Fin de mandat de la CAQ: la course à la chefferie est-elle déjà lancée?
Taxer les grandes fortunes: «Les Québécois sont ailleurs sur le plan politique»
Rattrapage
Oxfam et Québec solidaire l'exigent
Taxer les grandes fortunes: «Les Québécois sont ailleurs sur le plan politique»
«Il y en a de l'argent et de la richesse au Québec» -Ruba Ghazal
Rattrapage
Pour financer les services à la population
«Il y en a de l'argent et de la richesse au Québec» -Ruba Ghazal
Obligation de trois jours au bureau: le SPGQ dénonce un échec du gouvernement
Rattrapage
Télétravail et présentiel
Obligation de trois jours au bureau: le SPGQ dénonce un échec du gouvernement
«Les CLSC devraient pouvoir répondre à 80 % des besoins de la population»
Rattrapage
Rétablir la première ligne en santé
«Les CLSC devraient pouvoir répondre à 80 % des besoins de la population»
«La session n'a pas commencé que le Parti conservateur est déjà dans le trouble»
Rattrapage
Assemblée nationale
«La session n'a pas commencé que le Parti conservateur est déjà dans le trouble»
«Il y a vraiment le retour du plaisir d'aller en magasin» -Michel Rochette
Rattrapage
Achalandage dans les centres commerciaux
«Il y a vraiment le retour du plaisir d'aller en magasin» -Michel Rochette
Semaine de quatre jours: l'expérience est-elle réaliste au Québec?
Rattrapage
Modèle testé dans certains pays
Semaine de quatre jours: l'expérience est-elle réaliste au Québec?
«La mission d'origine a été conservée: mettre en valeur des gens qui agissent»
Rattrapage
50 ans d'existence pour le magazine L'actualité
«La mission d'origine a été conservée: mettre en valeur des gens qui agissent»