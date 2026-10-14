Le 19 octobre prochain aura lieu un référendum en Alberta afin de savoir si la population voudrait se séparer du reste du Canada.
Comment ce vote est-il accueilli dans la communauté francophone albertaine?
Où se situent les droits des francophones habitant l'Alberta dans une province qui deviendrait indépendante?
Écoutez Nathalie Lachance, présidente du CA de l'Association canadienne-française de l'Alberta, partager le pouls des Franco-Albertains, mercredi à La commission.
«Je dirais, de façon générale, que la communauté [franco-albertaine] a beaucoup d'inquiétudes quant au référendum en Alberta. Les protections que nous avons comme francophones en situation minoritaire sont plutôt fédérales.»