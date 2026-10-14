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Référendum en Alberta

Qu'arrivera-t-il aux Franco-Albertains en cas de séparation?

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Entendu dans

La commission

le 14 octobre 2026 14:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Qu'arrivera-t-il aux Franco-Albertains en cas de séparation?
La commission / Cogeco Média

Le 19 octobre prochain aura lieu un référendum en Alberta afin de savoir si la population voudrait se séparer du reste du Canada.

Comment ce vote est-il accueilli dans la communauté francophone albertaine?

Où se situent les droits des francophones habitant l'Alberta dans une province qui deviendrait indépendante?

Écoutez Nathalie Lachance, présidente du CA de l'Association canadienne-française de l'Alberta, partager le pouls des Franco-Albertains, mercredi à La commission.

«Je dirais, de façon générale, que la communauté [franco-albertaine] a beaucoup d'inquiétudes quant au référendum en Alberta. Les protections que nous avons comme francophones en situation minoritaire sont plutôt fédérales.»

Nathalie Lachance

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