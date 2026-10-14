L'importance de la prévention et du financement

Alors que l'itinérance se fait de plus en plus visible au centre-ville de Québec et à travers la province, le documentariste Philippe Couture, qui est également animateur au FM93, a voulu vérifier ce qui se fait concrètement sur le terrain.

Dans son nouveau documentaire Les perles de Lauberivière, diffusé sur Savoir média, il propose une immersion au cœur de cette institution majeure de la capitale pour montrer comment l'argent investi se traduit par des actions tangibles auprès des personnes vulnérables.

Écoutez Philippe Couture, producteur associé et idéateur du documentaire, suivi de Diane Pilote, de chez Doris, mercredi, à La commission.