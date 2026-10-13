Dans le livre «Unreliable Boyfriend»

Dans son tout nouveau livre intitulé Unreliable Boyfriend, la députée fédérale et ancienne ministre Chrystia Freeland livre un témoignage inédit et intime sur les rouages du pouvoir à Ottawa.

Elle y critique ouvertement la gestion de Justin Trudeau, affirmant notamment que l'ancien premier ministre était véritablement «obsédé par son image publique».

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau en discuter avec Gino Chouinard, mardi, au Québec maintenant.

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