Le vote par anticipation s'amorce mardi en Alberta et se poursuivra jusqu'à samedi dans le cadre d'un référendum comportant dix questions, dont une porte sur la tenue d'un éventuel référendum contraignant sur la séparation de la province.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne qu'un récent sondage indique que 70% des Albertains souhaitent demeurer au sein du Canada, contre 22% en faveur d'un processus souverainiste.

Selon lui, la situation albertaine n'est aucunement comparable au mouvement souverainiste québécois, rappelant que l'Alberta n'a jamais été gouvernée par un parti indépendantiste.

Cependant, le camp fédéraliste doit rester vigilant et mobiliser les électeurs afin d'éviter une surprise causée par un fort taux de participation des indépendantistes.