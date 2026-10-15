Pour relancer le parti

Au lendemain du tout dernier Conseil des ministres du gouvernement caquiste sortant, l'attention se tourne vers les figures susceptibles de briguer la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Outre Ian Lafrenière et Simon Jolin-Barrette, quelles sont les candidatures potentielles?

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Mathieu Boivin concernant les candidats pressentis pour succéder à Christine Fréchette.

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