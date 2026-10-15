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Pour relancer le parti

Chefferie de la CAQ: «Olivier Primeau, je le garde dans mon champ de vision»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2026 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Chefferie de la CAQ: «Olivier Primeau, je le garde dans mon champ de vision»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Au lendemain du tout dernier Conseil des ministres du gouvernement caquiste sortant, l'attention se tourne vers les figures susceptibles de briguer la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ). 

Outre Ian Lafrenière et Simon Jolin-Barrette, quelles sont les candidatures potentielles?

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Mathieu Boivin concernant les candidats pressentis pour succéder à Christine Fréchette.

Autres sujets abordés:

  • La distorsion du mode de scrutin au Québec;
  • Ça coûterait près de 600 000$ pour limoger Geneviève Biron, présidente de Santé Québec;
  • La rémunération record des médecins au Québec, où 392 d'entre eux ont gagné plus d'un million de dollars en 2025.

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