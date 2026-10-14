Assemblée nationale

Des élus du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime se mettent déjà les pieds dans les plats.

C'est le cas de la leader parlementaire Maïté Blanchette Vézina qui a fait des déclarations sur le consensus scientifique et le climat en entrevue au Devoir, des propos qu'elle a rapidement tenté de rectifier.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des sujets qui retiennent leur attention, mercredi, à La commission.

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