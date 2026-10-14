Assemblée nationale

Des élus du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime se mettent déjà les pieds dans les plats.
C'est le cas de la leader parlementaire Maïté Blanchette Vézina qui a fait des déclarations sur le consensus scientifique et le climat en entrevue au Devoir, des propos qu'elle a rapidement tenté de rectifier.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des sujets qui retiennent leur attention, mercredi, à La commission.
Autres sujets abordés
- Dernière journée du Conseil des ministres de la Coalition avenir Québec (CAQ);
- Les objectifs et les attentes de Québec solidaire face au nouveau gouvernement minoritaire;
- Le débat sur l'imposition du retour au bureau trois jours par semaine pour les fonctionnaires du gouvernement du Québec.