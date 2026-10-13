Spectacle au Plénitude Arena

De passage à Paris pour assister au spectacle de Céline Dion au Plénitude Arena, l'animateur Paul Arcand s'est retrouvé malgré lui au centre d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Alors que le public autour de lui hurlait et dansait en transe pendant la chanson Power of Love, l'animateur est apparu à l'écran particulièrement stoïque et impassible, cumulant plus de 2,2 millions de visionnements en seulement quelques jours.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout avec le principal intéressé, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.