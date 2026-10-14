Monde de la télé

Il y a quelques grandes annonces mercredi, dans le monde de la télévision.

La mythique série X-Files aura droit à une nouvelle version réalisée par Ryan Coogler, mettant en vedette une toute nouvelle équipe d'enquêteurs sur Hulu et Disney+.

De son côté, la série culte Girls effectuera un retour en 2027 pour une mini-série de cinq épisodes marquant les dix ans de la finale.

Enfin, Prime Video a dévoilé la distribution de LOL: Qui rira le dernier? Spécial Halloween, qui réunira notamment Jean-René Dufort, Julie Snyder, Patrice Bélanger et Pierre Hébert dès le 23 octobre.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mercredi à Lagacé le matin.