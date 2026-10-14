Enjeux autour des trotinettes électriques

À Lorraine, les méfaits commis par des jeunes en trottinettes électriques causent des maux de tête à des citoyens, qui se sont rendus en grand nombre au conseil municipal qui avait lieu mardi soir.

Carl Marchand, qui était sur place, a constaté que plusieurs parents, notamment, ont tenté d'obtenir des réponses de la part de la Ville de Lorraine sur ces événements, sans quoi ils prévoient se rendre justice eux-mêmes.

Écoutez le chroniqueur aux affaires judiciaires Carl Marchand et son compte-rendu sur le sujet, mercredi, à Lagacé le matin.

D'ailleurs, des caméras de sécurité, des surveillants et une nouvelle brigade citoyenne ont été mis en place pour assurer une meilleure quiétude dans la municipalité située dans les Basses-Laurentides.