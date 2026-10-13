André Sauvé, qui partage sa vie entre le Québec et la France, est de retour sur nos terres avec son nouveau spectacle Naturellement. Un spectacle qui a pris naissance dans les Alpes françaises.

Écoutez André Sauvé en grande entrevue avec l’animateur Gino Chouinard et la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

André Sauvé explore dans ce nouveau spectacle - et son livre éponyme - des thèmes comme la nature, la réflexion sur soi, et l’apprentissage à travers le jardin et la ruralité des Alpes françaises.

«Chaque environnement a sa beauté à lui», assure-t-il.

Il souligne l’importance des silences sur scène qui sont nombreux dans cette nouvelle mouture.