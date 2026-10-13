André Sauvé, qui partage sa vie entre le Québec et la France, est de retour sur nos terres avec son nouveau spectacle Naturellement. Un spectacle qui a pris naissance dans les Alpes françaises.
Écoutez André Sauvé en grande entrevue avec l’animateur Gino Chouinard et la chroniqueuse Catherine Beauchamp.
André Sauvé explore dans ce nouveau spectacle - et son livre éponyme - des thèmes comme la nature, la réflexion sur soi, et l’apprentissage à travers le jardin et la ruralité des Alpes françaises.
«Chaque environnement a sa beauté à lui», assure-t-il.
Il souligne l’importance des silences sur scène qui sont nombreux dans cette nouvelle mouture.
«Il y a des moments de silence dont j'avais peur au début. Parce que le rire, on est validé tout de suite. Tandis que le silence, c'est une autre chose... Mais ça devient extrêmement exquis ces moments-là, parce qu'il y a 800 ou 1000 personnes, et là, il y a un moment de suspension où on est ensemble dans une réflexion, dans un regard. Et ce show-là... Il y a toujours une émotion qui part un show... Et celui-là, c'était l'émoi. Quand je regarde la nature, il y a quelque chose qui m'émeut.»
André Sauvé évoque la différence entre lecture et la performance, ainsi que le cycle de la vie, évoquant des concepts comme le lâcher-prise et le renouvellement.
Et il n'oublie jamais cette question essentielle.
«Est-ce que ça touche la vérité? C'est important pour moi.»