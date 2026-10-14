Jean-François Lépine répond à vos questions

Pour sa classe de maître du mercredi, le spécialiste des affaires internationales Jean-François Lépine analyse la relation qu'il juge «toxique» entre Donald Trump, la Russie et l’Ukraine.

Il parle d'un traitement à deux vitesses réservé au président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Jean-François Lépine explique aussi que le président des États-Unis entretient une relation d'amour/haine avec les dirigeants autoritaires de planète, comme Vlaidmir Poutine, qu'il admire particulièrement.

Écoutez Jean-François Lépine analyser les grands enjeux internationaux, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.