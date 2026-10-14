Jean-François Lépine répond à vos questions

Pour sa classe de maître du mercredi, le spécialiste des affaires internationales Jean-François Lépine analyse la relation qu'il juge «toxique» entre Donald Trump, la Russie et l’Ukraine.
Il parle d'un traitement à deux vitesses réservé au président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
Jean-François Lépine explique aussi que le président des États-Unis entretient une relation d'amour/haine avec les dirigeants autoritaires de planète, comme Vlaidmir Poutine, qu'il admire particulièrement.
Écoutez Jean-François Lépine analyser les grands enjeux internationaux, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ce qui est ce qui est déprimant dans le cas de l'Ukraine, dans cette espèce de relation toxique du président américain. C'est que l'Ukraine, c'est un partenaire américain, c'est un représentant de la démocratie en Europe très important. C'est un pays qui devrait compter pour nous. Et le personnage en question [Trump] avec tous ses changements d'opinion, il change sans arrêt d'idée.»
Autres sujets abordés:
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- Les motifs incitant le Canada et les pays alliés à continuer de financer l'effort de guerre ukrainien.;
- Le président biélorusse Alexander Loukachenko, fidèle allié de Vladimir Poutine, et sa tentative d'effacer la langue et la culture de son propre pays.