Kelly Clarkson vs une boutique

La chanteuse et animatrice américaine Kelly Clarkson s'est retrouvée au centre d'une controverse virale après avoir critiqué une boutique de Brooklyn sur ses réseaux sociaux.

Elle a affirmé qu'un employé l'aurait snobée, alors qu'elle voulait acheter un oiseau mécanique décoratif affiché à 15 000 $ US.

De son côté, le commerce soutient que l'objet n'était pas à vendre et qu'une autre collection lui a plutôt été proposée.

Cet affrontement relance le débat sur la responsabilité des personnalités publiques, lorsqu'elles utilisent leur grande notoriété pour dénoncer publiquement un mauvais service...

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mercredi à Lagacé le matin.