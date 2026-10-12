L'animateur et journaliste Jean-Luc Mongrain est décédé à l'âge de 75 ans.

Sa famille a confirmé à Cogeco Nouvelles qu'il a rendu l'âme des suites d'un cancer fulgurant.

Jean-Luc Mongrain a été une figure marquante du paysage médiatique québécois pendant plusieurs décennies.

Il a travaillé à la radio, dans les journaux ainsi qu'à la télévision, animant notamment plusieurs émissions populaires sur les ondes de TVA.

Il a remporté, au cours de sa carrière, 18 trophées Artis.

Personnage coloré, Jean-Luc Mongrain était connu pour ses talents de communicateurs, mais aussi ses sautes d'humeur.

Un des moments marquants de sa carrière est certainement la prise d'otage du 21 octobre 1998.

Un homme s'était alors barricadé dans un logement de la rue Sainte-Catherine, demandant la présence de Jean-Luc Mongrain comme médiateur.