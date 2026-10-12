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Cancer fulgurant

Le journaliste et animateur Jean-Luc Mongrain s'est éteint

par 98.5 | Modifié le 12 octobre 2026 à 20:20

Le journaliste et animateur Jean-Luc Mongrain s'est éteint
Jean-Luc Mongrain en 2010 / La Presse Canadienne

L'animateur et journaliste Jean-Luc Mongrain est décédé à l'âge de 75 ans.

Sa famille a confirmé à Cogeco Nouvelles qu'il a rendu l'âme des suites d'un cancer fulgurant. 

Jean-Luc Mongrain a été une figure marquante du paysage médiatique québécois pendant plusieurs décennies. 

Il a travaillé à la radio, dans les journaux ainsi qu'à la télévision, animant notamment plusieurs émissions populaires sur les ondes de TVA. 

Il a remporté, au cours de sa carrière, 18 trophées Artis. 

Personnage coloré, Jean-Luc Mongrain était connu pour ses talents de communicateurs, mais aussi ses sautes d'humeur. 

Un des moments marquants de sa carrière est certainement la prise d'otage du 21 octobre 1998.

Un homme s'était alors barricadé dans un logement de la rue Sainte-Catherine, demandant la présence de Jean-Luc Mongrain comme médiateur. 

Écoutez l'animatrice de Radio-Canada, Pénélope McQuade, et l'ancien chef d'antenne à TVA Nouvelles, Pierre Bruneau, discuter de ce grand homme des médias avec lequel ils ont eu l'occasion de collaborer.

À écouter

«C'était vraiment un monument» -Pénélope McQuade

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
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10:58

Écoutez la longue entrevue qu'il a accordé à Marie-Eve Tremblay en septembre 2024 lors de laquelle il revient sur sa carrière.

L'instinct Marie-Eve
L'instinct Marie-Eve · Épisode 17
Tête-à-tête avec Jean-Luc Mongrain, un monument du monde médiatique québécois
0:00 / 1:11:46

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois profiter de son micro à l'émission Le Québec maintenant pour discuter de ses grandes qualités d'intervieweur.

À écouter

«Il se faisait l'avocat de la classe moyenne» -Jonathan Valois

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jonathan Valois
Jonathan Valois
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10:50

Jean-Luc Mongrain a également accordé une entrevue en juillet 2026 sur les ondes du 107.7 à Sherbrooke, un station de Cogeco Média. Il s'est aussi entretenu avec l'animatrice du 98.5, Marie-Eve Tremblay, en décembre 2024.

À écouter

«Je dois tout à la région de Sherbrooke» - Jean-Luc Mongrain

Avec

Marc Toussaint
Marc Toussaint
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6:58
Balado cadeau
Balado cadeau · Épisode
Les grandes entrevues de Marie-Eve Tremblay - Jean-Luc Mongrain
0:00 / 44:32

Écoutez le politicien Gérard Deltell et l'animateur Denis Lévesque souligner les qualités de cette figure médiatique qu'ils ont côtoyée, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

À écouter

«Il posait les questions que monsieur et madame tout le monde se posaient»

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Denis Lévesque
Denis Lévesque
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8:54

Si Jean-Luc Mongrain a été une figure marquante du paysage médiatique québécois pendant plusieurs décennies, la jeune génération a également eu l'occasion de le découvrir, étant donné les nombreuses vidéos d'archives le mettant en vedette sur les réseaux sociaux.

Écoutez la chroniqueuse Alice Morel-Michaud en discuter lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

À écouter

Réseaux sociaux: «Ce qui a le plus marqué les gens, ce sont ses plaidoyers»

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Alice Morel-Michaud
Alice Morel-Michaud
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4:25

Réactions nombreuses

Sans surprise, l'annonce du décès de Jean-Luc Mongrain a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. 

Plusieurs ont tenu à saluer le départ d'un géant des médias. 

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