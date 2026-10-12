L'animateur et journaliste Jean-Luc Mongrain est décédé à l'âge de 75 ans.
Sa famille a confirmé à Cogeco Nouvelles qu'il a rendu l'âme des suites d'un cancer fulgurant.
Jean-Luc Mongrain a été une figure marquante du paysage médiatique québécois pendant plusieurs décennies.
Il a travaillé à la radio, dans les journaux ainsi qu'à la télévision, animant notamment plusieurs émissions populaires sur les ondes de TVA.
Il a remporté, au cours de sa carrière, 18 trophées Artis.
Personnage coloré, Jean-Luc Mongrain était connu pour ses talents de communicateurs, mais aussi ses sautes d'humeur.
Un des moments marquants de sa carrière est certainement la prise d'otage du 21 octobre 1998.
Un homme s'était alors barricadé dans un logement de la rue Sainte-Catherine, demandant la présence de Jean-Luc Mongrain comme médiateur.
Écoutez l'animatrice de Radio-Canada, Pénélope McQuade, et l'ancien chef d'antenne à TVA Nouvelles, Pierre Bruneau, discuter de ce grand homme des médias avec lequel ils ont eu l'occasion de collaborer.
Écoutez la longue entrevue qu'il a accordé à Marie-Eve Tremblay en septembre 2024 lors de laquelle il revient sur sa carrière.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois profiter de son micro à l'émission Le Québec maintenant pour discuter de ses grandes qualités d'intervieweur.
Jean-Luc Mongrain a également accordé une entrevue en juillet 2026 sur les ondes du 107.7 à Sherbrooke, un station de Cogeco Média. Il s'est aussi entretenu avec l'animatrice du 98.5, Marie-Eve Tremblay, en décembre 2024.
Écoutez le politicien Gérard Deltell et l'animateur Denis Lévesque souligner les qualités de cette figure médiatique qu'ils ont côtoyée, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
Si Jean-Luc Mongrain a été une figure marquante du paysage médiatique québécois pendant plusieurs décennies, la jeune génération a également eu l'occasion de le découvrir, étant donné les nombreuses vidéos d'archives le mettant en vedette sur les réseaux sociaux.
Écoutez la chroniqueuse Alice Morel-Michaud en discuter lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
Réactions nombreuses
Sans surprise, l'annonce du décès de Jean-Luc Mongrain a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux.
Plusieurs ont tenu à saluer le départ d'un géant des médias.