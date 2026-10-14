Boréal garde «C'était ça ou mourir» en librairie

Visé par des accusations d'utilisation d'intelligence artificielle et des cas de plagiat dans ses écrits passés, l'auteur du roman à succès C'était ça ou mourir, Thélyson Orélien, soutient n'avoir rien à prouver.

Malgré la controverse, les Éditions du Boréal ont choisi de maintenir son livre en librairie.

En entrevue avec Patrick Lagacé, le codirecteur général de la maison d'édition, Renaud Roussel, explique qu'en l'absence de certitude absolue, Boréal continue de soutenir son auteur.

Écoutez-le, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.