Fraudes bancaires et responsabilité

Un récent sondage Léger révèle que 88 % des Canadiens croient que les banques devraient rembourser les victimes de fraude bancaire.

En entretien avec Patrick Lagacé, l'expert en cybersécurité Jacques Sauvé rappelle l'importance de la responsabilisation des usagers, tout en concédant que les banques canadiennes accusent un retard technologique, notamment sur l'activation par défaut des notifications et de l'authentification multifacteur.

Écoutez-le expliquer le tout, mercredi matin, au micro de Patrick Lagacé.