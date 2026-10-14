Gain à l'arrachée contre les Sabres

Zachary Bolduc a donné la victoire aux Canadiens en marquant le but ultime, amenant son équipe au résultat de 4 à 3 en tirs de barrage contre les Sabres de Buffalo.

Même si les Canadiens ont joué avec le feu lors de ce match, ils ont tout de même été «explosifs», selon Martin McGuire.

Il explique que le Tricolore a su rester dans le match, grâce à la confiance des joueurs, donnant une mention spéciale à Alexandre Carrier, qui s'est sacrifié pour arrêter la rondelle à quelques secondes de la fin de la prolongation.

Écoutez l'analyse post-match Canadiens-Sabres du descripteur Martin McGuire au réseau Cogeco Média, mercredi, à Lagacé le matin.