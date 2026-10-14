Maïté Blanchette-Vézina veut «brasser la cage»

La leader parlementaire du Parti conservateur du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, a souligné dans Le Devoir son envie de «brasser la cage» du consensus scientifique.

Selon le chroniqueur Mathieu Boivin, même si c'est une prise de parole qui peut heurter, il y a un message derrière cette déclaration à comprendre, venant des personnes qui se sentent mises de côté par les politiciens actuellement.

Il souligne que la science évolue et qu'on peut la remettre en question lorsqu'on a de bonnes raisons de le faire.

Écoutez la chronique politique de Mathieu Boivin à ce sujet, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Par contre, il se dit en profond désaccord sur les propos de Mme Blanchette-Vézina concernant la politisation des dossiers de la fonction publique...