Maïté Blanchette-Vézina veut «brasser la cage»

La leader parlementaire du Parti conservateur du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, a souligné dans Le Devoir son envie de «brasser la cage» du consensus scientifique.
Selon le chroniqueur Mathieu Boivin, même si c'est une prise de parole qui peut heurter, il y a un message derrière cette déclaration à comprendre, venant des personnes qui se sentent mises de côté par les politiciens actuellement.
Il souligne que la science évolue et qu'on peut la remettre en question lorsqu'on a de bonnes raisons de le faire.
Écoutez la chronique politique de Mathieu Boivin à ce sujet, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Par contre, il se dit en profond désaccord sur les propos de Mme Blanchette-Vézina concernant la politisation des dossiers de la fonction publique...
«La science, c'est vrai que c'est plate en tabarouette de se faire remettre en question des choses qu'on prenait pour acquises. Mais il est aussi vrai que la science a longtemps tenu pour acquise des choses qui ont finalement été bouleversés.»