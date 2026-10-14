Tendance virale sur TikTok

Un nouveau cas présumé de desserrage d'écrous aurait eu lieu au Québec, cette fois-ci touchant les roues du véhicule de la créatrice de contenu en ligne Léonie Pelletier.

Ce qu'on appelle le Lug Nut Challenge est une tendance sur TikTok qui consiste à se filmer en dévissant les écrous d'une roue de voiture.

Un phénomène extrêmement dangereux, rappelle Frédéric Labelle, surtout sur les routes québécoises.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, aborder ce cas, mercredi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.