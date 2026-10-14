Les joueurs vulnérables ciblés

Le phénomène des paris sportifs en ligne prend une ampleur inquiétante chez les jeunes de la génération Z, qui représentent désormais 50 % du marché.

Selon de récentes données, environ 66 % des moins de 30 ans parient régulièrement.

Si leurs pertes moyennes atteignent 20 %, l'impact financier demeure majeur et coïncide avec une hausse de 26 % des impayés sur les cartes de crédit aux États-Unis.

Écoutez Alexandre Leblond donner tous les détails à ce sujet, lors de sa chronique financière de mercredi à Lagacé le matin.

Des enquêtes révèlent également que des plateformes comme DraftKings utilisent des algorithmes pour cibler et relancer les joueurs les plus défavorisés.

Au Québec, malgré l’échec du projet Couillard (2016) de blocage, le gouvernement prévoit 1,2 milliard $ de revenus issus des paris sportifs cette année.