Pour les 25 ans de l'album «Britney»

Pour célébrer le 25e anniversaire de son album Britney, la popstar Britney Spears annonce la sortie d'une édition spéciale prévue le 6 novembre prochain. Cet album comprendra des pièces incontournables de son répertoire, mais également une chanson inédite intitulée She'll Never Be Me, enregistrée en 2001 et coécrite avec son amour de l'époque, Justin Timberlake.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp à ce sujet, mardi, au Québec maintenant.

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