La saison de la grippe s'annonce plus hâtive cette année au Québec, poussant la santé publique à lancer sa campagne de vaccination dès le 20 octobre.

La Dre Caroline Quach-Thanh rappelle que le vaccin gratuit est prioritairement destiné aux groupes vulnérables, comme les aînés et les personnes atteintes de maladies chroniques.

Les autres citoyens devront débourser 30 $.

Questionnée sur le scepticisme vaccinal et la volonté de certains politiciens de «brasser la cage» de la science, la Dre Quach-Thanh invite aux échanges respectueux appuyés sur des données scientifiques rigoureuses.

Écoutez la directrice nationale de la santé publique, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.