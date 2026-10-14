11 milliards de déplacements par année

Montréal célèbre mercredi le 60ᵉ anniversaire de son métro et pour l'occasion, Patrick Lagacé reçoit le président du C.A. de la STM à son micro, Aref Salem.

Cumulant 11 milliards de déplacements chaque année, le métro de Montréal est devenu un moyen de transport incontournable dans le quotidien de ses utilisateurs.

M. Salem souligne d'ailleurs qu'il s'agit de la «colonne vertébrale» du développement de notre métropole.

Écoutez Aref Salem, président du conseil d'administration de la STM, parler du rôle clé du métro de Montréal dans les déplacements des Montréalais, mercredi, à Lagacé le matin.

Aref Salem détaille également les mesures annoncées pour améliorer la sécurité dans le métro, avec l'ajout de constables spéciaux et d'écrans de surveillance.