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11 milliards de déplacements par année

60 ans du métro de Montréal: «La colonne vertébrale de notre développement»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 octobre 2026 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
60 ans du métro de Montréal: «La colonne vertébrale de notre développement»
Aref Salem est aussi conseiller municipal pour Ensemble Montréal dans le district de Norman-McLaren, dans l'arrondissement Saint-Laurent. / Cogeco Média

Montréal célèbre mercredi le 60ᵉ anniversaire de son métro et pour l'occasion, Patrick Lagacé reçoit le président du C.A. de la STM à son micro, Aref Salem.

Cumulant 11 milliards de déplacements chaque année, le métro de Montréal est devenu un moyen de transport incontournable dans le quotidien de ses utilisateurs.

M. Salem souligne d'ailleurs qu'il s'agit de la «colonne vertébrale» du développement de notre métropole.

Écoutez Aref Salem, président du conseil d'administration de la STM, parler du rôle clé du métro de Montréal dans les déplacements des Montréalais, mercredi, à Lagacé le matin.

Aref Salem détaille également les mesures annoncées pour améliorer la sécurité dans le métro, avec l'ajout de constables spéciaux et d'écrans de surveillance.

«C'est vraiment la colonne vertébrale de tout ce qui est développement économique, développement social, développement culturel qui s'est fait à la ville depuis 1966. On parle d'un génie québécois. En 1966, on avait des visionnaires qui ont vraiment vu grand pour Montréal. Ils nous ont légué un métro, puis aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer des moments en métro.»

Aref Salem

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