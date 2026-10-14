L'équipe de Lacagé le matin donne son avis

Durant l'entrevue de Patrick Lagacé avec le codirecteur général de la maison d'édition de Thélyson Orélien, plusieurs auditeurs se sont questionnés sur la pertinence d'aborder la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les auteurs.

Les chroniqueurs de Lagacé le matin sont assez unanimes: utiliser l'intelligence artificielle pour créer une oeuvre est répréhensible et il est normal de se questionner sur le bien-fondé d'un produit culturel.

Ils expliquent également que le livre de M. Orélien est en lice pour plusieurs prix, ce qui ajoute à la controverse.

Selon eux, les auteurs de bouquins devraient mentionner l'utilisation ou non de l'intelligence artificielle lors de leur sortie en libraires.

Écoutez l'édito de l'équipe de Lagacé le matin sur cette nouvelle qui fait réagir la sphère médiatique depuis maintenant plusieurs semaines.