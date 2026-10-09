Des enjeux de sécurité

L'Assemblée générale du Conseil de l'Arctique est réunie en Islande pour aborder les grands enjeux géopolitiques et environnementaux d'une région en plein réchauffement.

Au moment où la fonte rapide des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes stratégiques — convoitées notamment par la Chine et la Russie —, des doutes subsistent quant aux moyens réels du Canada pour affirmer sa présence et protéger sa souveraineté dans le Grand Nord.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François faire le point sur la situation à l'émission de Patrick Lagacé vendredi matin.

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