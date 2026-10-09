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Des enjeux de sécurité

«Plus l'Arctique se réchauffe, plus il devient un enjeu stratégique»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 octobre 2026 08:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
«Plus l'Arctique se réchauffe, plus il devient un enjeu stratégique»
Jean-François Lépine / Cogeco Média

L'Assemblée générale du Conseil de l'Arctique est réunie en Islande pour aborder les grands enjeux géopolitiques et environnementaux d'une région en plein réchauffement.

Au moment où la fonte rapide des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes stratégiques — convoitées notamment par la Chine et la Russie —, des doutes subsistent quant aux moyens réels du Canada pour affirmer sa présence et protéger sa souveraineté dans le Grand Nord. 

Écoutez le chroniqueur international Jean-François faire le point sur la situation à l'émission de Patrick Lagacé vendredi matin.

Autres sujets abordés

  • Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou;
  • Le recul du Canada au 16e rang du classement de l'Index mondial de l'innovation.

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