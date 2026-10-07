Début de saison des Canadiens

Un air de déjà-vu. C'est le sentiment qui anime l'animateur Mario Langlois au terme du premier match de la saison à domicile des Canadiens, et ce, contre les Hurricanes de la Caroline, champions de la coupe Stanley.

Écoutez le commentaire de Mario Langlois en ouverture de l'émission Les Amateurs de sports.

Mario Langlois souligne les erreurs défensives récurrentes et la nécessité d’adaptation au nouveau système.

En entrevue plus tard dans l'émission, le directeur général Kent Hughes évoque une stratégie à long terme, misant sur le développement interne plutôt que sur de grandes acquisitions, tout en s’inspirant du modèle des Hurricanes de la Caroline.