Dobes veut tout savoir ce qui se dit sur lui

Certains observateurs et plusieurs amateurs s'inquiétaient de l'été de «rock star» de Jakub Dobes. Visiblement, ils s'inquiétaient pour rien.

Écoutez Tony Marinaro à ce sujet en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Sur le fond, Marinaro n'avait pas d'inquiétude envers Jakub Dobes, mais le gardien a répondu par la bouche de ses canons lors du premier match du Tricolore, notamment, à la suite d'un commentaire d'un blogueur durant un entraînement.

Mario Langlois se demande d'ailleurs s'il est utile de commenter sur la tenue d’un joueur durant une pratique des Canadiens.

Mais Dobes, visiblement, veut tout savoir ce qui ce dit sur lui.