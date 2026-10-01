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Dobes veut tout savoir ce qui se dit sur lui

«Ça démontre à quel point il est plus fort entre les oreilles cette année»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 octobre 2026 19:15

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Ça démontre à quel point il est plus fort entre les oreilles cette année»
En zone offensive avec Tony Marinaro / Cogeco Média

Certains observateurs et plusieurs amateurs s'inquiétaient de l'été de «rock star» de Jakub Dobes. Visiblement, ils s'inquiétaient pour rien.

Écoutez Tony Marinaro à ce sujet en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Sur le fond, Marinaro n'avait pas d'inquiétude envers Jakub Dobes, mais le gardien a répondu par la bouche de ses canons lors du premier match du Tricolore, notamment, à la suite d'un commentaire d'un blogueur durant un entraînement.

Mario Langlois se demande d'ailleurs s'il est utile de commenter sur la tenue d’un joueur durant une pratique des Canadiens.

Mais Dobes, visiblement, veut tout savoir ce qui ce dit sur lui.

«Dobes prend toute cette information-là. Il veut savoir ce qui se dit sur lui dans les médias. Ça démontre à quel point il est plus fort entre les oreilles cette année»

Tony Marinaro

Les autres sujets discutés

Marinaro a encore l’impression de venir chaque année à la défense de Mike Matheson;

«Imaginez si Lane Hutson n’avait pas un Mike Matheson dans son équipe et devait affronter les meilleurs trios adverses».

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