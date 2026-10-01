Pour une deuxième fois depuis 2019, les Raptors de Toronto sont à nouveau à Québec dans les installations du Rouge et Or de l'Université Laval pour y tenir leur camp d'entraînement.

Écoutez Julie Dionne, directrice du service des activités sportives à l'Université Laval, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Julie Diane souligne que les Raptors reviennent au PEPS de l’Université Laval, à Québec, après une première expérience positive en 2019.

Les exigences des Raptors incluent sécurité, accès exclusif au gymnase, plancher revernissé et équipements adaptés.

Un match intraéquipe au PEPS et un match préparatoire contre le Heat de Miami au Centre Vidéotron sont prévus.