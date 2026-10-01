Outre leur entraînement en vue du duel contre les Penguins de Pittsburgh, samedi, les joueurs des Canadiens de Montréal se livrent à des activités de consolidation d'esprit d'équipe.
Écoutez le spécialiste des gardiens Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'exubérance de l'arbitre Wes Cauley;
- Stéphane Waite se souvient des activités de consolidation avec les Blackhawks et les Canadiens;
- Le Tricolore a un calendrier favorable en début de saison;
- Waite a adoré la performance de Jakub Dobes contre les Maple Leafs et la combinaison Anderson-Bolduc;
- Les problèmes récurrents de gardiens chez les Oilers d’Edmonton;
- L’importance de la mentalité de meute et des ajustements de calendrier sont également abordés.