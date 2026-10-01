Outre leur entraînement en vue du duel contre les Penguins de Pittsburgh, samedi, les joueurs des Canadiens de Montréal se livrent à des activités de consolidation d'esprit d'équipe.

Écoutez le spécialiste des gardiens Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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