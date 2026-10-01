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Canadiens de Montréal

Stéphane Waite se souvient des activités d'équipe de consolidation

par 98.5 Sports

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13:12

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 octobre 2026 20:24

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
Stéphane Waite se souvient des activités d'équipe de consolidation
Dans l'oeil du coach / Cogeco Média

Outre leur entraînement en vue du duel contre les Penguins de Pittsburgh, samedi, les joueurs des Canadiens de Montréal se livrent à des activités de consolidation d'esprit d'équipe.

Écoutez le spécialiste des gardiens Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'exubérance de l'arbitre Wes Cauley;
  • Stéphane Waite se souvient des activités de consolidation avec les Blackhawks et les Canadiens;
  • Le Tricolore a un calendrier favorable en début de saison;
  • Waite a adoré la performance de Jakub Dobes contre les Maple Leafs et la combinaison Anderson-Bolduc;
  • Les problèmes récurrents de gardiens chez les Oilers d’Edmonton;
  •  L’importance de la mentalité de meute et des ajustements de calendrier sont également abordés.

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