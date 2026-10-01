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Deux cents millions de téléspectateurs

Cyclisme UCI à Montréal: «C'est une carte de visite incroyable» -Hugues Léger

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 octobre 2026 20:35

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Hugues Léger
Hugues Léger
Cyclisme UCI à Montréal: «C'est une carte de visite incroyable» -Hugues Léger
Hugues Léger / Cogeco Média

Écoutez la chronique La valeur du sport avec Hugues Léger en compagnie de Mario Langlois, aux Amaterurs de sports.

Les sujets discutés

  • Grand prix cycliste UCI à Montréal: 170 millions $ de retombées, 500 000 spectateurs sur le parcours et 200 millions de téléspectateurs à l'échelle mondiale;
  • Le match Raptors-Heat s'annonce comme un beau succès;
  • Les paris sportifs en ligne sont interdits au Brésil. Cela affecte 10 % des revenus des clubs de soccer brésiliens;
  • Des chaussures signature pour Caitlin Clark (Nike) et Sophie Cunningham (Adidas);
  • David Beckham, propriétaire de l’Inter Miami, a généré 110 millions de revenus en 2025;
  • La ville de Québec accueillera la Coupe du monde de volleyball féminin en 2027.

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