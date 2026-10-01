Deux cents millions de téléspectateurs

Écoutez la chronique La valeur du sport avec Hugues Léger en compagnie de Mario Langlois, aux Amaterurs de sports.
Les sujets discutés
- Grand prix cycliste UCI à Montréal: 170 millions $ de retombées, 500 000 spectateurs sur le parcours et 200 millions de téléspectateurs à l'échelle mondiale;
- Le match Raptors-Heat s'annonce comme un beau succès;
- Les paris sportifs en ligne sont interdits au Brésil. Cela affecte 10 % des revenus des clubs de soccer brésiliens;
- Des chaussures signature pour Caitlin Clark (Nike) et Sophie Cunningham (Adidas);
- David Beckham, propriétaire de l’Inter Miami, a généré 110 millions de revenus en 2025;
- La ville de Québec accueillera la Coupe du monde de volleyball féminin en 2027.