La soirée 80e anniversaire des Alouettes bat son plein à Montréal et c'est en direct de celle-ci que Geoffrey Cantin-Arku parle à Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Honnêtement, c'est une soirée extraordinaire. Je suis avec des légendes des Alouettes. On dirait vraiment un musée vivant ce soir», souligne le joueur de l'édition 2026 de la formation montréalaise.