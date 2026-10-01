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Soirée 80e anniversaire des Alouettes

«Je suis avec des légendes: on dirait un musée vivant» -Geoffrey Cantin-Arku

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 octobre 2026 20:08

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je suis avec des légendes: on dirait un musée vivant» -Geoffrey Cantin-Arku
Geoffrey Cantin-Arku (à gauche) et Mustafa Johnson des Alouettes / PC/Darryl Dyck

La soirée 80e anniversaire des Alouettes bat son plein à Montréal et c'est en direct de celle-ci que Geoffrey Cantin-Arku parle à Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Honnêtement, c'est une soirée extraordinaire. Je suis avec des légendes des Alouettes. On dirait vraiment un musée vivant ce soir», souligne le joueur de l'édition 2026 de la formation montréalaise.

«Que ce soit Calvillo, que je fréquente tous les jours, des gars comme Étienne Boulay, qui sont là ce soir, Ben Cahoon... Tous des gars que j'ai eu la chance de voir grandir. Puis, ces gars-là m'ont beaucoup motivé à vouloir jouer au football. Puis maintenant, aujourd'hui, ce soir, je suis avec eux. Ça fait que c'est comme si tout, tout, prend son sens.»

Geoffrey Cantin-Arku

Les autres sujets discutés

  • Que pense Cantin-Arku de l'arrivée potentielle d'une équipe de football de la LCF à Québec?
  • Geoffrey Cantin-Arku est parmi learmi les finalistes à l'obtention du trophée Jake Gaudaur.

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