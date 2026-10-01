La soirée 80e anniversaire des Alouettes bat son plein à Montréal et c'est en direct de celle-ci que Geoffrey Cantin-Arku parle à Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
«Honnêtement, c'est une soirée extraordinaire. Je suis avec des légendes des Alouettes. On dirait vraiment un musée vivant ce soir», souligne le joueur de l'édition 2026 de la formation montréalaise.
«Que ce soit Calvillo, que je fréquente tous les jours, des gars comme Étienne Boulay, qui sont là ce soir, Ben Cahoon... Tous des gars que j'ai eu la chance de voir grandir. Puis, ces gars-là m'ont beaucoup motivé à vouloir jouer au football. Puis maintenant, aujourd'hui, ce soir, je suis avec eux. Ça fait que c'est comme si tout, tout, prend son sens.»
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