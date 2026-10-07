Samuel Montembeault quitte l'entraînement

À la suite d'un jeu devant son filet, le gardien de but des Canadiens de Montréal, Samuel Montembeault, a dû quitter l'entraînement matinal, visiblement blessé.
Le gardien était censé protéger la cage lors du match de jeudi soir contre les Predators, au Centre Bell. Le Tricolore devrait prendre une décision pour ainsi informer les journalistes demain.
Écoutez Martin McGuire résumer ce qu'il a vu à l'entraînement avec Jérémie Rainville et Gino Chouinard, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.
«Ça avait l'air banal. Il était en déplacement latéral, mais il suivait un jeu qui se développait dans le haut de sa zone durant la pratique. À un moment donné, la rondelle s'est approchée de lui et il est venu pour faire un déplacement. Puis, c'est comme si quelqu'un avait tiré sur un fil de sa jambe droite. Il est carrément tombé à terre. Et là, il s'est relevé péniblement et il s'est laissé glisser sur une patte jusqu'au banc. Ça été bien pénible parce que la jambe droite ne pouvait pas prendre de poids.»
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