Samuel Montembeault quitte l'entraînement

À la suite d'un jeu devant son filet, le gardien de but des Canadiens de Montréal, Samuel Montembeault, a dû quitter l'entraînement matinal, visiblement blessé.

Le gardien était censé protéger la cage lors du match de jeudi soir contre les Predators, au Centre Bell. Le Tricolore devrait prendre une décision pour ainsi informer les journalistes demain.

Écoutez Martin McGuire résumer ce qu'il a vu à l'entraînement avec Jérémie Rainville et Gino Chouinard, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.