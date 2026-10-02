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21 ans ensemble

Crosby, Letang, Malkin: le noyau des Penguins bat des records de longévité

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 octobre 2026 19:29

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif

et autres

Crosby, Letang, Malkin: le noyau des Penguins bat des records de longévité
Langlois & cie, le magazine / Cogeco Média

Sidney Crosby, Evgeny Malkin et Kristopher Letang sont coéquipiers depuis maintenant 21 saisons, un record de longévité dans le sport professionnel en Amérique du Nord.

Alors que le Tricolore affrontera les Penguins samedi à Pittsburgh, Geneviève Tardif se penche sur la loyauté de ces vedettes qui ont soulevé la coupe Stanley ensemble à trois reprises.

Le capitaine, Sidney Crosby, en est toutefois à sa dernière année de contrat. Âgé de 39 ans, et dans un contexte où l'équipe amorce une phase de reconstruction, pourrait-il être tenté de terminer sa carrière sous d'autres cieux?

Écoutez la discussion entre Éric Hoziel, Genevière Tardif et l'animateur Mario Langlois, vendredi soir, aux Amateurs de sports.

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