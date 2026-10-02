21 ans ensemble

Sidney Crosby, Evgeny Malkin et Kristopher Letang sont coéquipiers depuis maintenant 21 saisons, un record de longévité dans le sport professionnel en Amérique du Nord.

Alors que le Tricolore affrontera les Penguins samedi à Pittsburgh, Geneviève Tardif se penche sur la loyauté de ces vedettes qui ont soulevé la coupe Stanley ensemble à trois reprises.

Le capitaine, Sidney Crosby, en est toutefois à sa dernière année de contrat. Âgé de 39 ans, et dans un contexte où l'équipe amorce une phase de reconstruction, pourrait-il être tenté de terminer sa carrière sous d'autres cieux?

Écoutez la discussion entre Éric Hoziel, Genevière Tardif et l'animateur Mario Langlois, vendredi soir, aux Amateurs de sports.