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Raptors-Heat au Centre Videotron

«Je m'attends à une belle jeune clientèle» -Jérome Landry

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 octobre 2026 19:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jérôme Landry
Jérôme Landry
«Je m'attends à une belle jeune clientèle» -Jérome Landry
Jérôme Landry / Cogeco Média

En marge de leur camp préparatoire à Québec, à l'Université Laval, les Raptors de Toronto vont affronter le Heat de Miami au Centre Vidéotron.

Écoutez l'animateur du FM93, Jérôme Landry, parler de la présence des Raptors à Québec et du match à venir contre le Heat de Miami.

Les sujets discutés

  • Les Raptors de Toronto et le Heat de Miami vont s'affronter à guichets fermés au Centre Vidéotron;
  • On aborde le projet de nouveau stade multifonctionnel près du Centre Vidéotron, soutenu par le maire Bruno Marchand, William Trudel, et la LCF, visant à accueillir football, soccer, rugby et à revitaliser le quartier.

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