Raptors-Heat au Centre Videotron

En marge de leur camp préparatoire à Québec, à l'Université Laval, les Raptors de Toronto vont affronter le Heat de Miami au Centre Vidéotron.
Écoutez l'animateur du FM93, Jérôme Landry, parler de la présence des Raptors à Québec et du match à venir contre le Heat de Miami.
Les sujets discutés
- Les Raptors de Toronto et le Heat de Miami vont s'affronter à guichets fermés au Centre Vidéotron;
- On aborde le projet de nouveau stade multifonctionnel près du Centre Vidéotron, soutenu par le maire Bruno Marchand, William Trudel, et la LCF, visant à accueillir football, soccer, rugby et à revitaliser le quartier.