Raptors-Heat au Centre Videotron

En marge de leur camp préparatoire à Québec, à l'Université Laval, les Raptors de Toronto vont affronter le Heat de Miami au Centre Vidéotron.

Écoutez l'animateur du FM93, Jérôme Landry, parler de la présence des Raptors à Québec et du match à venir contre le Heat de Miami.

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