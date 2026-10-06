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Deux matchs de suite de six buts accordés

«Il faut qu'on améliore beaucoup de choses» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 6 octobre 2026 22:22

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
«Il faut qu'on améliore beaucoup de choses» -Martin St-Louis
Les Canadiens ont accordé trop de revirements aux Hurricanes. / PC/Christine Muschi

Pour un deuxième match de suite, les Canadiens de Montréal ont accordé six buts à l'adversaire.

Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

Les sujets discutés

  • Les Hurricanes ont dominé les joueurs des Canadiens;
  • Le Tricolore n'a pas gagné ses batailles à un contre un et il n'a pas bien geré la gestion de la rondelle;
  • «Il faut qu'on améliore beaucoup de choses, court camp d'entraînement ou pas»;
  • Les difficultés de gestion de la rondelle de Slafkovsky;
  • Le Tricolore a cédé la rondelle trop souvent: ça ne pardonne pas contre la formation de la Caroline.

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