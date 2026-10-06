Deux matchs de suite de six buts accordés

Pour un deuxième match de suite, les Canadiens de Montréal ont accordé six buts à l'adversaire.
Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.
Les sujets discutés
- Les Hurricanes ont dominé les joueurs des Canadiens;
- Le Tricolore n'a pas gagné ses batailles à un contre un et il n'a pas bien geré la gestion de la rondelle;
- «Il faut qu'on améliore beaucoup de choses, court camp d'entraînement ou pas»;
- Les difficultés de gestion de la rondelle de Slafkovsky;
- Le Tricolore a cédé la rondelle trop souvent: ça ne pardonne pas contre la formation de la Caroline.