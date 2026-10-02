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Politique et sport

Liens entre Ovechkin et Poutine: «Boycotter ou ne pas boycotter?»

par 98.5

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8:13

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 octobre 2026 21:37

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif

et autres

Liens entre Ovechkin et Poutine: «Boycotter ou ne pas boycotter?»
Celui que l'on surnomme le Tsar s'affiche de plus en plus avec le président Poutine. / CP - John Munso

Éric Hoziel revient sur la controverse entourant la vedette des Capitals de Washington, Alex Ovechkin et la participation du joueur vedette à une campagne publicitaire en soutien au parti de Vladimir Poutine lors d'élections en Russie.

Le malaise quant à son alignement politique et ses liens étroits avec le président russe, particulièrement dans le contexte du conflit avec l'Ukraine, sont au coeur des discussions dans ce segment.

Écoutez le chroniqueur Éric Hoziel aborder le sujet, vendredi, en compagnie de l'animateur Mario Langlois aux Amateurs de sports.

«Ovechkin, depuis très longtemps, il s'affiche comme un partisan de Poutine. Il y a des malaises. Certains voudraient peut-être qu'on boycotte [...] Moi je trouve que ça prend de la nuance. Est-ce que Ovechkin supporte son président par conviction? Fort probablement. Par naïveté? Peu probable. Par peur? Sa famille est encore là-bas.»

Éric Hoziel

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