Politique et sport

Éric Hoziel revient sur la controverse entourant la vedette des Capitals de Washington, Alex Ovechkin et la participation du joueur vedette à une campagne publicitaire en soutien au parti de Vladimir Poutine lors d'élections en Russie.

Le malaise quant à son alignement politique et ses liens étroits avec le président russe, particulièrement dans le contexte du conflit avec l'Ukraine, sont au coeur des discussions dans ce segment.

Écoutez le chroniqueur Éric Hoziel aborder le sujet, vendredi, en compagnie de l'animateur Mario Langlois aux Amateurs de sports.