Leur café attire moins les foules

Le géant américain du café Starbucks traverse d'importantes difficultés financières, concrétisées par une deuxième vague de fermetures de succursales en un an en Amérique du Nord, dont trois à Montréal et près d'une dizaine au Québec.

Pourquoi la célèbre chaîne de Seattle sous-performe-t-elle?

Entre l'image de «café de parents» auprès des plus jeunes, la baisse du budget loisir et la forte teneur en sucre des boissons, l'entreprise peine à maintenir son niveau de croissance habituel.

Écoutez les explications du chroniqueur économique Alexandre Lebond, lundi, à Lagacé le matin.