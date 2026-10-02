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Match amical face au Pérou

Équipe Canada rendera hommage à Samuel Piette

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 octobre 2026 19:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Équipe Canada rendera hommage à Samuel Piette
Le vétéran était surpris de recevoir l'appel de Jesse Marsh. / CP - Danny Karnik

Équipe Canada de soccer, qui compte notamment l'entraîneur Jesse Marsh, le capitaine du CF Montréal Samuel Piette et l'ancien du onze montréalais, Nathan Saliba, a rencontré les médias en vue de son match face au Pérou qui sera disputé, samedi, au Stade Saputo.

Il s'agit d'une 70ème sélection en carrière pour Samuel Piette. Le milieu de terrain de 31 ans ne s'attendait pas à recevoir cet appel de la formation canadienne, lui qui n'a pas porté ce maillot depuis près de deux ans.

Équipe Canada rendra d'ailleurs hommage au vétéran lors de ce match amical.

Écoutez le journaliste Jérémy Filosa faire le survol de l'actualité sportive, vendredi, au micro de Mario Langlois.

Autres sujets discutés:

  • Le Rocket de Laval en action vendredi soir;
  • Dylan Larkin hué par les partisans à Détroit;
  • Les Alouettes soulignent leur 80ème anniversaire.

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