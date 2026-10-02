Match amical face au Pérou

Équipe Canada de soccer, qui compte notamment l'entraîneur Jesse Marsh, le capitaine du CF Montréal Samuel Piette et l'ancien du onze montréalais, Nathan Saliba, a rencontré les médias en vue de son match face au Pérou qui sera disputé, samedi, au Stade Saputo.

Il s'agit d'une 70ème sélection en carrière pour Samuel Piette. Le milieu de terrain de 31 ans ne s'attendait pas à recevoir cet appel de la formation canadienne, lui qui n'a pas porté ce maillot depuis près de deux ans.

Équipe Canada rendra d'ailleurs hommage au vétéran lors de ce match amical.

Écoutez le journaliste Jérémy Filosa faire le survol de l'actualité sportive, vendredi, au micro de Mario Langlois.