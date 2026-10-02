Après avoir vu son équipe causer 22 revirements lors du premier match de la saison face aux Maple Leafs, l'entraîneur-chef Martin St-Louis a mis l'accent sur le jeu défensif lors de l'entraînement.

L'adaptation de Chris Kreider au sein du premier trio est également au cœur des préparations en vue du match de samedi. Le vétéran de 35 ans a d'ailleurs passé plusieurs minutes au tableau avec Martin St-Louis et ses partenaires de trio, Nick Suzuki et Cole Caufield.

Écoutez le résumé de la journée de Martin McGuire, descripteur des matchs du Tricolore sur les ondes de Cogeco Media, au micro de Mario McGuire, vendredi, aux Amateurs de sports.