 Aller au contenu
En vue du match de samedi

Chris Kreider: «Il travaille fort pour que ça marche»

par 98.5

0:00
12:07

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 octobre 2026 19:27

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Chris Kreider: «Il travaille fort pour que ça marche»
Martin McGuire / Cogeco Média

Après avoir vu son équipe causer 22 revirements lors du premier match de la saison face aux Maple Leafs, l'entraîneur-chef Martin St-Louis a mis l'accent sur le jeu défensif lors de l'entraînement.

L'adaptation de Chris Kreider au sein du premier trio est également au cœur des préparations en vue du match de samedi. Le vétéran de 35 ans a d'ailleurs passé plusieurs minutes au tableau avec Martin St-Louis et ses partenaires de trio, Nick Suzuki et Cole Caufield.

Écoutez le résumé de la journée de Martin McGuire, descripteur des matchs du Tricolore sur les ondes de Cogeco Media, au micro de Mario McGuire, vendredi, aux Amateurs de sports. 

Vous aimerez aussi

Crosby, Letang, Malkin: le noyau des Penguins bat des records de longévité
Les amateurs de sports
Crosby, Letang, Malkin: le noyau des Penguins bat des records de longévité
0:00
13:57
«Le sumo m'a aidé à me reconnecter à qui je suis et aux forces que j'ai»
Le Québec maintenant
«Le sumo m'a aidé à me reconnecter à qui je suis et aux forces que j'ai»
0:00
9:02
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Crosby, Letang, Malkin: le noyau des Penguins bat des records de longévité
Rattrapage
21 ans ensemble
Crosby, Letang, Malkin: le noyau des Penguins bat des records de longévité
La passion et la folie des cartes de collection
Rattrapage
Cartes de hockey
La passion et la folie des cartes de collection
Cyclisme UCI à Montréal: «C'est une carte de visite incroyable» -Hugues Léger
Rattrapage
Deux cents millions de téléspectateurs
Cyclisme UCI à Montréal: «C'est une carte de visite incroyable» -Hugues Léger
Stéphane Waite se souvient des activités d'équipe de consolidation
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Stéphane Waite se souvient des activités d'équipe de consolidation
«Je suis avec des légendes: on dirait un musée vivant» -Geoffrey Cantin-Arku
Rattrapage
Soirée 80e anniversaire des Alouettes
«Je suis avec des légendes: on dirait un musée vivant» -Geoffrey Cantin-Arku
«Je m'attends à une belle jeune clientèle» -Jérome Landry
Rattrapage
Raptors-Heat au Centre Videotron
«Je m'attends à une belle jeune clientèle» -Jérome Landry
Les Raptors s'entraînent encore une fois à Québec
Rattrapage
À l'Université Laval
Les Raptors s'entraînent encore une fois à Québec
«Ça démontre à quel point il est plus fort entre les oreilles cette année»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dobes veut tout savoir ce qui se dit sur lui
«Ça démontre à quel point il est plus fort entre les oreilles cette année»
«Leur niveau de combativité et leur intelligence» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les atouts du duo Hutson-Carrier
«Leur niveau de combativité et leur intelligence» -Martin St-Louis
Peut-être une fin de carrière pour plusieurs anciens joueurs des Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
Peut-être une fin de carrière pour plusieurs anciens joueurs des Canadiens
Une ronde de 62 pour Laurent Desmarchais
Rattrapage
Parcours Rouville de la Vallée du Richelieu
Une ronde de 62 pour Laurent Desmarchais
Trois circuits en solo sauvent les Phillies
Rattrapage
Baseball majeur
Trois circuits en solo sauvent les Phillies
«Les marques sportives ont la cote» -Éric Brunelle
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le Canadien vaut 3,8 milliards $ US
«Les marques sportives ont la cote» -Éric Brunelle
«J'espère qu'on va avoir un Zachary qui va exploser cette saison» -Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un but à son premier match
«J'espère qu'on va avoir un Zachary qui va exploser cette saison» -Roussel