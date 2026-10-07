Kapanen retiré de l'entraînement

Samuel Montembeault blessé. Jacob Fowler rappelé. Que se passe-t-il avec Oliver Kapanen? L'entraînement des Canadiens de Montréal a été mouvementé.

Écoutez Martin McGuire résumer la journée des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Martin McGuire donne des détails relativement à la blessure de Samuel Montembeault lors de la séance d'entraînement du Tricolore.

Par ailleurs, l'attaquant Oliver Kapanen a été retiré de l'entraînement.