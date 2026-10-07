Kapanen retiré de l'entraînement

Samuel Montembeault blessé. Jacob Fowler rappelé. Que se passe-t-il avec Oliver Kapanen? L'entraînement des Canadiens de Montréal a été mouvementé.
Écoutez Martin McGuire résumer la journée des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Martin McGuire donne des détails relativement à la blessure de Samuel Montembeault lors de la séance d'entraînement du Tricolore.
Par ailleurs, l'attaquant Oliver Kapanen a été retiré de l'entraînement.
«Oliver Kapanen, il y a deux jours, il prenait des rotations, et puis il était le pied dans le fond. Et là, tout à coup, aujourd'hui, il est retiré de l'entraînement. On nous dit du côté des gens des communications du Canadien que c'est un peu normal, qu'on veut gérer sa charge de travail... Mais moi, je lève un drapeau rouge. Quand un gars pédale dans le fond il y a deux jours, puis qu'après, il ne s'entraîne pas... Généralement, la gestion des efforts... Je ne suis pas sûr qu'on est là».
«Ce qu'on espère, c'est que ce ne soit pas trop grave. Mais honnêtement, quand on retire un gars de l'entraînement qui avait vraiment le pied sur l'accélérateur, qui était autorisé au contact physique, je ne sais pas si on a de mauvaises nouvelles...»
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