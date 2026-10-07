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Kapanen retiré de l'entraînement

«La gestion des efforts... Je ne suis pas sûr qu'on est là» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 octobre 2026 19:20

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«La gestion des efforts... Je ne suis pas sûr qu'on est là» -Martin McGuire
Oliver Kapanen. / PC/Christopher Katsarov

Samuel Montembeault blessé. Jacob Fowler rappelé. Que se passe-t-il avec Oliver Kapanen? L'entraînement des Canadiens de Montréal a été mouvementé.

Écoutez Martin McGuire résumer la journée des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Martin McGuire donne des détails relativement à la blessure de Samuel Montembeault lors de la séance d'entraînement du Tricolore.

Par ailleurs, l'attaquant Oliver Kapanen a été retiré de l'entraînement.

«Oliver Kapanen, il y a deux jours, il prenait des rotations, et puis il était le pied dans le fond. Et là, tout à coup, aujourd'hui, il est retiré de l'entraînement. On nous dit du côté des gens des communications du Canadien que c'est un peu normal, qu'on veut gérer sa charge de travail... Mais moi, je lève un drapeau rouge. Quand un gars pédale dans le fond il y a deux jours, puis qu'après, il ne s'entraîne pas... Généralement, la gestion des efforts... Je ne suis pas sûr qu'on est là».

Martin McGuire

«Ce qu'on espère, c'est que ce ne soit pas trop grave. Mais honnêtement, quand on retire un gars de l'entraînement qui avait vraiment le pied sur l'accélérateur, qui était autorisé au contact physique, je ne sais pas si on a de mauvaises nouvelles...»

L'autre sujet discuté

  • L'état d’esprit de Juraj Slafkovsky et le parallèle entre sa progression et celle de Vincent Lecavalier, selon Martin St-Louis.

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