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Cartes de hockey

La passion et la folie des cartes de collection

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 octobre 2026 21:13

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
La passion et la folie des cartes de collection
Rémi Godbout, de Rémi Card Trader. / Cogeco Média

La popularité des cartes de hockey ne cesse de croître au Québec et Mario Langlois accueille deux personnes qui en vivent au quotidien.

Écoutez Rémi Godbout, propriétaire de Rémi Card Trader, et Dominique Lachance, spécialiste des cartes, parler de la naissance de l'entreprise, de leur expertise et du milieu des cartes.

Rémi Godbout raconte son parcours dans le marché des cartes de hockey, devenu l’un des plus grands vendeurs Upper Deck au Canada, avec 80 employés et un inventaire de plus de 8 millions de dollars.

Dominique Lachance, qui travaille avec lui, évoque l’impact de Connor McDavid en 2015 et l’expansion de la boutique à St-Hubert et Chambly, incluant un musée et du golf virtuel.

L’événement marquant : la vente aux enchères d’une carte de Matthew Schaefer, estimée à 150 000 $.

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