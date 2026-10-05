Problème à Santé Québec

Malgré les besoins criants du réseau de la santé québécois, les nouvelles infirmières praticiennes spécialisées (IPS) font face à une absurdité bureaucratique majeure de Santé Québec.

Après avoir fait des études supérieures pour se surspécialiser, plusieurs infirmières qui retournent travailler dans le réseau public en Montérégie ou à Montréal ne se voient reconnaître que 80% de leur expérience antérieure.

Résultat: ces professionnelles de la santé aux responsabilités accrues se retrouvent à gagner environ 20 000$ de moins que ce qu'elles touchaient lorsqu'elles étaient simplement infirmières.

Écoutez le chroniqueur Carl Marchand aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il présente aussi une discussion qu'il a eue avec la présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, Maude Raymond.