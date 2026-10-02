20 ans à la direction du Cirque du Soleil

Qui dit vendredi dit grande entrevue de Mario Langlois aux Amateurs de sports et cette semaine l'animateur reçoit, Daniel Lamarre, personnalité du monde des affaires et ancien président et directeur général du Cirque du Soleil.

Daniel Lamarre retrace les grands moments de sa carrière, marquée par la direction de grandes entreprises comme TVA, sa rencontre avec les Beatles, ainsi que son rôle clé à la direction du Cirque du Soleil pendant près de 20 ans en collaboration avec son fondateur, Guy Laliberté.

Écoutez l'entretien entre Daniel Lamarre et Mario Langlois, vendredi soir, lors de cette grande entrevue.