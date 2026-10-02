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20 ans à la direction du Cirque du Soleil

«Je suis encore impressionné, 25 ans plus tard, de voir la popularité du Cirque»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 octobre 2026 22:34

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je suis encore impressionné, 25 ans plus tard, de voir la popularité du Cirque»
Daniel Lamarre revient sur les grands moments de sa carrière. / Cogeco Média

Qui dit vendredi dit grande entrevue de Mario Langlois aux Amateurs de sports et cette semaine l'animateur reçoit, Daniel Lamarre, personnalité du monde des affaires et ancien président et directeur général du Cirque du Soleil.

Daniel Lamarre retrace les grands moments de sa carrière, marquée par la direction de grandes entreprises comme TVA, sa rencontre avec les Beatles, ainsi que son rôle clé à la direction du Cirque du Soleil pendant près de 20 ans en collaboration avec son fondateur, Guy Laliberté.

Écoutez l'entretien entre Daniel Lamarre et Mario Langlois, vendredi soir, lors de cette grande entrevue.

Les sujets discutés:

  • De grands sportifs sont devenus des artistes du Cirque du Soleil;
  • Son rôle de conseiller de l'ancien président du CH Ronald Corey et son implication dans le départ de Patrick Roy;
  • Même à l'étranger, Daniel suit encore quotidiennement les matchs des Canadiens;
  • «Ronald Corey a sauvé la franchise des Canadiens en convainquant Molson d'investir dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Centre Bell»;
  • Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur se sont mobilisé pour le projet de nouvel amphithéâtre;
  • Las Vegas en est encore «la ville du Cirque du Soleil»;
  • Sa rencontre avec Guy Laliberté et la décision la plus difficile de sa carrière: quitter TVA pour rejoindre le Cirque du Soleil;
  • La rencontre avec les Beatles et comment l'idée du spectacle est née d'une discussion entre George Harrisson et Guy Laliberté lors d'un party à Saint-Bruno;
  • La création du spectacle sur les Beatles;
  • Son nouveau rôle de vice-président exécutif au sein du Cirque;
  • «Paul McCartney est d'une gentillesse incroyable»;
  • Il se dit encore impressionné, 25 ans plus tard, de voir la popularité du CDS à l’international;
  • Les comparaisons entre le sport et l'industrie du divertissement;
  • «Guy Laliberté est l’un des plus grands créateurs que je connaisse».

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