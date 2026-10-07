Le jeu collectif des Canadiens

Après trois rencontres, les Canadiens de Montréal ont une victoire, une défaite et un revers en prolongation.

Faut-il s'en étonner?

Écoutez l'ancien gardien du Tricolore José Théodore à ce sujet et plusieurs autres avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon Théodore, le revers contre les champions de la coupe Stanley va sonner le réveil pour plusieurs.