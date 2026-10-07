Le jeu collectif des Canadiens

Après trois rencontres, les Canadiens de Montréal ont une victoire, une défaite et un revers en prolongation.
Faut-il s'en étonner?
Écoutez l'ancien gardien du Tricolore José Théodore à ce sujet et plusieurs autres avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Selon Théodore, le revers contre les champions de la coupe Stanley va sonner le réveil pour plusieurs.
«On est dans la bonne direction, mais je trouve qu'on a continué de parler de l'année passée un peu trop longtemps. Je ne suis pas surpris du début de saison.»
Dans le fond, Théodore trouve que si les joueurs ont du plaisir à jouer, le jeu collectif est peut-être un peu trop orienté en ce sens.
«On est un peu trop axé sur le fun, dit-il. Tout le monde doit en donner un peu plus. Il va falloir que le Canadien retourne à la table à travail et que les jeux de base fondamentaux soient beaucoup plus fluides, plus naturels et mieux intégrés».
Les autres sujets discutés
- Pourquoi un contrat de trois ans pour Jakub Dobes?
- Qui sera le gardien des Canadiens contre les Predators?
- La gestion des jeunes joueurs, comme William Trudeau, réclamé par les Predators au ballotage.
- Alex Ovechkin entame sa dernière saison: «S'il ta coûté 10 $, il t'en a rapporté 100 $».