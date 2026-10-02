La problématique de l'accès à la propriété aux Îles-de-la-Madeleine atteint des sommets préoccupants, alors qu'une résidence de trois chambres et deux salles de bain vient d'être mise en vente pour la somme de 1,5 million de dollars.
Cette situation illustre la crise du logement et la spéculation immobilière qui frappent la région, rendant l'immobilier inaccessible pour de nombreux insulaires.
Écoutez l'éditorial de l'animateur Luc Ferrandez, vendredi midi, en compagnie de Nathalie Normandeau à l'émission La commission.
«Qu'est-ce que tu vends? Tu vends le coucher de soleil. Tu ne vends pas la maison [...] Tandis qu'on n'est pas capable de loger une partie de la population, il y en a qui vont être prêts à mettre 1 500 000 $ pour une résidence dans laquelle ils ne feront que des apparitions»
Ils soulignent que la multiplication de ces résidences secondaires luxueuses prive les jeunes madelinots de la possibilité de se loger et d'habiter dans leur propre communauté.