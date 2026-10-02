La problématique de l'accès à la propriété aux Îles-de-la-Madeleine atteint des sommets préoccupants, alors qu'une résidence de trois chambres et deux salles de bain vient d'être mise en vente pour la somme de 1,5 million de dollars.

Cette situation illustre la crise du logement et la spéculation immobilière qui frappent la région, rendant l'immobilier inaccessible pour de nombreux insulaires.

Écoutez l'éditorial de l'animateur Luc Ferrandez, vendredi midi, en compagnie de Nathalie Normandeau à l'émission La commission.