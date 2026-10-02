Les anecdotes de Luc Ferrandez

À l'occasion de son segment d'anecdotes du vendredi, Mononc' Luc nous avoue deux affaires de «vols non déclarés» commis malgré lui au cours de sa vie.

La première mésaventure s'est déroulée aux États-Unis après un entraînement à vélo, dans un supermarché où le commis lui a vendu deux énormes sandwichs au homard pour seulement 5$, croyant à une erreur de la balance.

La deuxième s'est produite lors de l'ouverture d'un Réno-Dépôt, où une caissière lui a facturé la somme dérisoire de 4,65$ pour un chariot rempli de bois d'une valeur de près de 1000$. Le chroniqueur avoue n'avoir jamais corrigé les erreurs des employés sur le coup.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.