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Tribune téléphonique

Fin de campagne: les auditeurs partagent leurs doutes et attentes

par 98.5

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14:01

Entendu dans

La commission

le 2 octobre 2026 13:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Fin de campagne: les auditeurs partagent leurs doutes et attentes
La commission / Cogeco Média

À l’approche du scrutin marquant la fin de la campagne électorale québécoise, les commissaires ouvrent les lignes aux auditeurs pour recueillir leurs impressions et connaître leur état d'esprit.

Les témoignages reçus mettent en lumière une forte indécision ainsi qu'une fragmentation du vote malgré la présence de cinq principaux partis.

Certains auditeurs expriment leurs doutes face aux propositions des formations politiques, oscillant entre des candidats locaux inspirants, la peur d'un référendum ou encore le désir de voter stratégiquement. 

D'autres déplorent que des enjeux fondamentaux tels que l'environnement, le développement des ressources naturelles et la valorisation de l'hydroélectricité aient été relégués au second plan durant la campagne. 

Écoutez les humeurs de campagne, vendredi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

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